Wisconsin (RCE Noticias) – Encontrar ayuda para los recursos de salud mental del condado de Racine cuando los tiempos son difíciles puede ser una tarea abrumadora.

¿Necesita información sobre dónde se recogen los alimentos en la escuela? ¿Tiene dificultades para pagar el alquiler? ¿Estás luchando contra el aislamiento y el estrés? Para estas y varias otras necesidades que pueda tener, RacineCountyFamilyResources.com es el lugar para usted.

Este sitio web tiene una lista de recursos completa y actualizada que incluye servicios como asistencia energética, servicios de defensa, apoyo financiero, información de atención médica, apoyo para la salud mental, opciones de transporte y más.

Conéctese con los recursos del condado de Racine

El sitio web también alberga una biblioteca de más de 30.000 artículos revisados ​​por pares sobre diversos temas, como el uso de sustancias, cuándo buscar más apoyos para la salud mental, información sobre medicamentos y mucho más. Esta es una fuente confiable de información aprobada a nivel nacional, además de ser fácil de usar y de seguir.

Esta herramienta de recursos también tiene un calendario comunitario que alberga eventos que ocurren en toda la ciudad de Racine. ¡Este calendario incluye grupos de apoyo en línea durante COVID-19, el horario del mercado móvil, eventos de RUSD y más! Por último, el sitio web alberga una vía de referencia para conectar a las personas con el apoyo de salud mental de manera rápida y eficiente. Los miembros de la comunidad pueden crear una referencia de tratamiento o administración de medicamentos para ellos o sus hijos. Esta vía incluye proveedores que están aceptando activamente nuevos clientes, toman una variedad de seguros y están ubicados en toda la ciudad de Racine.

La vida puede complicarse, pero no tiene por qué serlo

Sabemos que el estigma de la salud mental está vivo y coleando, y esta es una manera fácil de acceder a los servicios de manera confidencial, ¡sin ni siquiera tener que levantar el teléfono! El estigma de la salud mental se manifiesta como sentirse negativo con usted mismo o con los demás por tener una enfermedad mental.

Cuando hablamos de salud física, a menudo nos sentimos cómodos hablando con otros sobre nuestras pruebas de laboratorio o diagnósticos autoinmunes recientes. La mayoría de nosotros no nos sentimos cómodos hablando sobre nuestra enfermedad mental o preguntando si podemos tener una enfermedad mental. Si llegáramos a un punto en el que pudiéramos hablar de salud mental, como hablamos de salud física, sería una señal clara de que el estigma se está reduciendo en nuestra sociedad.

Entonces, ¿por qué el estigma es tan importante? La Better Health Organization enumera los siguientes efectos nocivos del estigma:

Sentimientos de vergüenza, desesperanza y aislamiento.

Renuencia a pedir ayuda o recibir tratamiento

Falta de comprensión por parte de la familia, los amigos u otras personas.

Menos oportunidades de empleo o interacción social

Bullying, violencia física o acoso

Dudar de uno mismo: la creencia de que nunca superará su enfermedad ni podrá lograr lo que desea en la vida.

Entonces, ¿qué hacemos con el estigma de la salud mental?

El primer paso es continuar buscando el tratamiento de salud mental que necesita sin temor a ser etiquetado; no está roto ni menos que por buscar apoyo en un momento de necesidad. Esconderse e ignorar el problema por temor al juicio puede aumentar el aislamiento y los pensamientos depresivos. A menudo, lo opuesto a la depresión no es la felicidad; es una conexión.

Para conectarse con otras personas en las que puede confiar, ahora existe un recurso para acceder a los servicios, RacineCountyFamilyResources.com. Recuerde que usted no es su enfermedad y que el estigma en torno a la salud mental no es personal para usted. El estigma a menudo proviene de malentendidos y mal etiquetado de la salud mental; no es exclusivo de su experiencia, incluso si lo siente en ese momento.