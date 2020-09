Wisconsin (RCE Noticias) – Cher-Make Sausage Company, un establecimiento de Manitowoc, Wis., Está retirando del mercado aproximadamente 429 libras de productos de salchicha de carne completamente cocidos debido a marcas incorrectas y un alérgeno no declarado, anunció hoy el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE. UU. El producto contiene leche (queso), que no se declara en la etiqueta del envase.

El producto etiquetado como “Salchichas a la antigua” puede contener salchichas con queso cheddar. El producto se fabricó el 23 de julio de 2020. Los siguientes productos están sujetos a retirada:

5 libras. paquetes sellados al vacío etiquetados como “CURSO DE VIEJOS DE MODA MOLIDA COMPLETAMENTE COCINADOS” con fecha de caducidad “26/11/20” y número de lote “2020503” en la etiqueta del producto.

Los productos sujetos a retirada llevan el número de establecimiento “EST. 2420 ”dentro de la marca de inspección del USDA. Estos artículos se enviaron a tiendas minoristas en Illinois, Minnesota, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wisconsin y es posible que se hayan vendido intactos o en un mostrador como salchichas individuales.

El problema se descubrió después de que la empresa recibió una queja de un empleado de la tienda que observó queso en el producto.

No ha habido informes confirmados de reacciones adversas debido al consumo de estos productos. Cualquier persona preocupada por una lesión o enfermedad debe comunicarse con un proveedor de atención médica.

Al FSIS le preocupa que algunos productos puedan estar en los refrigeradores de minoristas y consumidores. Se insta a los minoristas que hayan obtenido estos productos a no venderlos. Se insta a los consumidores que hayan comprado estos productos a no consumirlos. Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra.

El FSIS lleva a cabo rutinariamente verificaciones de efectividad del retiro del mercado para verificar que las empresas que realizan el retiro notifiquen a sus clientes sobre el retiro y que se estén tomando medidas para asegurarse de que el producto ya no esté disponible para los consumidores. Cuando estén disponibles, las listas de distribución minorista se publicarán en el sitio web del FSIS en www.fsis.usda.gov/recalls.

Los consumidores y miembros de los medios de comunicación que tengan preguntas sobre el retiro del mercado pueden comunicarse con Tom Chermak, presidente de Cher-Make Sausage Company, en TomC@Cher-make.com o llamando al (920) 683-5980.

Los consumidores que tengan preguntas sobre seguridad alimentaria pueden llamar a la línea directa gratuita de carne y aves de corral del USDA al 1-888-MPHotline (1-888-674-6854) o por chat en vivo a través de Ask USDA de 10 a.m. a 6 p.m. (Hora del Este) de lunes a viernes. Los consumidores también pueden buscar mensajes de seguridad alimentaria en Ask USDA o enviar una pregunta por correo electrónico a MPHotline@usda.gov. Para los consumidores que necesiten informar un problema con un producto de carne, pollo o huevo, se puede acceder al Sistema de Monitoreo Electrónico de Quejas del Consumidor en línea las 24 horas del día en https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/.