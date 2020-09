Wisconsin (RCE Noticias) – Los contratistas generales siempre están en demanda, ya que las personas quieren completar sus proyectos domésticos y hacerlos correctamente. Dicho esto, los contratistas generales tienen una demanda aún mayor porque muchos contratistas están envejeciendo y la gente no entró en el comercio durante años. En otras palabras, existe una gran oportunidad de negocio si eres una persona hábil. Recopilamos una lista de consejos para construir un negocio de contratistas generales para que pueda comenzar fácilmente; échales un vistazo a continuación.

Aborde las cuestiones comerciales desde el principio

Si se toma en serio la creación de su propio negocio, demuéstrelo. Debería darle un nombre a su empresa. Incluso si está solo al principio, debe solicitar un Número de identificación de empleador (EIN). Un EIN le permite abrir una cuenta bancaria comercial. Además, debe tener un sitio web sólido (incluso si es solo una página de destino) y estar activo en el marketing de redes sociales. Finalmente, la contratación general puede ser peligrosa y exponerlo a responsabilidades, así que asegúrese de estar vinculado y asegurado; será costoso pero vale la pena y es profesional.

Estar disponible pero selectivo

A menos que tenga una base de clientes desde el principio, probablemente necesitará aceptar la mayoría de los trabajos al principio. Dicho esto, a medida que su nombre se difunda con el tiempo, puede (y debe) elegir y elegir sus trabajos. Es fácil mirar un trabajo y considerar los $200 que podría ganar con el trabajo, pero ¿qué tiene más sentido? ¿Un trabajo único que paga $200 o un trabajo a largo plazo que paga $5,000? Esperamos que elija este último. Otro aspecto importante para tener éxito en la contratación es su disponibilidad. Nuevamente, con el tiempo probablemente pueda encontrar un horario de trabajo bastante regular, pero al principio, solo necesita estar disponible.

Rodéate de grandes personas

A medida que su negocio crezca y gane terreno, probablemente se dará cuenta de que necesita ayuda adicional. Por supuesto, puede contratar personas con pocas habilidades, pero pueden ofrecer mano de obra, o puede expandir su negocio contratando personas con habilidades que usted no tiene. Por ejemplo, si no sabe fontanería, debería tener un miembro de la tripulación que sepa fontanería. Al contratar personas con habilidades que usted no tiene, puede aceptar más trabajos y el cliente solo tiene que llamarlo para solicitar servicio.

Manténgase al tanto de las tendencias

Debido a que muchos contratistas generales están envejeciendo, tienden a tener una percepción desactualizada de muchos trabajos. Debe saber cómo cumplir con las tendencias que a las personas les encantan en ese momento, ya sean colores, paletas o productos específicos como pasamanos de cable. Muchos contratistas de mayor edad no están familiarizados con las barandillas de cables, los códigos y los requisitos de seguridad, o cómo instalarlos correctamente, pero usted puede hacerlo.

Como puede sospechar, uno de los últimos consejos para construir un negocio de contratistas generales es proporcionar un trabajo de calidad. Usted quiere ser el primer contratista en el que los clientes piensen cuando necesitan trabajo, y la calidad de su trabajo juega un papel tremendo en eso.