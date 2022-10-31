by The Badger Project, The Badger Project
October 31, 2022
Steil is dominating fundraising with big support from big business in the race to retain his U.S. House seat.
By Peter Cameron, THE BADGER PROJECT
Two-term Republican Congressman Bryan Steil, who represents the 1st Congressional District in the southeastern corner of Wisconsin, has outraised his Democratic opponent Ann Roe by millions.
Steil has raised about $3.5 million compared to Roe’s $800,000 haul, according to mandatory filings with the Federal Elections Commission. Those figures are accurate up to Oct. 19, the last campaign finance reporting deadline before the election.
Heading into the last couple weeks of the election, Steil had about $1.5 million on hand compared to about $75,000 for Roe.
|RAISED
|SPENT
|CASH ON HAND
|STEIL, BRYAN
|$3,455,584
|$2,288,814
|$1,542,273
|ROE, ANN
|$782,008
|$705,641
|$76,367
As of Oct. 19, 2022.
It’s quite common for the incumbent to outraise challengers by a lot, said Eleanor Neff Powell, a political science professor at UW-Madison.
Industry groups and big business want access to the legislative process, so they donate to incumbents because those candidates are most likely to win, Neff Powell added.
Political groups unaffiliated with the political campaigns can also buy advertising attacking or promoting candidates in the district, but that sort of independent spending has been minimal in Wisconsin’s 1st Congressional District. The National Association of Realtors has spent about $13,000 and the National Rifle Association has spent about $1,400, both on advertising promoting Steil, according to mandatory filings with the FEC.
Notable direct donors to Steil’s campaign who gave the legal maximum include billionaire Republican donor Diane Hendricks of ABC Supply Co. in the Beloit-Janesville area and Judith Faulkner, the CEO of Dane County-based Epic healthcare software, who donates to candidates from both parties.
Steil also received the maximum donation from the Political Action Committees of Allstate Insurance, Deloitte, Northwestern Mutual, Comcast, Morgan Stanley, Prudential, Amazon, Charter Communications, JP Morgan, Wells Fargo, and State Farm.
Federal campaign limits allow an individual to give a candidate for federal office a maximum of $2,900 per election. Since candidates face a primary and a general, one person can give a total of $5,800 to one candidate per election cycle. A political action committee can give $5,000 per election to a candidate for a total of $10,000 per election cycle.
The Federal Election Campaign Act bans corporations and labor organizations from donating directly to candidates, but they may pay to set up, administer and solicit contributions for their own political action committee. The funds in corporate PACs are usually raised from executives and employees, while those of labor unions are usually raised from members.
The table below lists all donors who have given the maximum to Steil — $10,000 from PACs and $5,800 from individuals — this election cycle, through Oct. 19.
|DONOR
|CITY
|STATE
|EMPLOYER
|ACPAC ACA INTERNATIONAL PAC
|WASHINGTON
|DC
|AICPA PAC
|DURHAM
|NC
|ALLSTATE INSURANCE COMPANY PAC (ALLPAC)
|NORTHBROOK
|IL
|ALLY PAC
|WASHINGTON
|DC
|AMAZON PAC
|WASHINGTON
|DC
|AMERICAN BANKERS ASSOCIATION PAC (BANKPAC)
|WASHINGTON
|DC
|AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURERS PAC
|WASHINGTON
|DC
|AMERICAN CRYSTAL SUGAR COMPANY PAC
|MOORHEAD
|MN
|AMERICAN FINANCIAL SERVICES ASSOCIATION PAC
|WASHINGTON
|DC
|American Institute of Certified Public Accountants PAC
|DURHAM
|NC
|AMERICAN INVESTMENT COUNCIL PAC – AIC PAC
|WASHINGTON
|DC
|AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION TITLE INDUSTRY PAC
|WASHINGTON
|DC
|BARATTA, JOSEPH
|NEW YORK
|NY
|BLACKSTONE
|BAUM, DAVID S.
|JANESVILLE
|WI
|S.S.I. TECHNOLOGIES INC.
|BAUM, JUDY
|SANIBEL
|FL
|SELF EMPLOYED
|BLAIN GILBERTSON, JANE
|JANESVILLE
|WI
|BLAIN’S FARM & FLEET
|BLITZER, DAVID S.
|NEW YORK
|NY
|BLACKSTONE
|BMO FINANCIAL CORP GOOD GOVERNANCE FUND
|CHICAGO
|IL
|BOERKE, DAVID C.
|MILWAUKEE
|WI
|CUSHMAN & WAKEFIELD
|BUEHL, KARI-ANN
|JANESVILLE
|WI
|HOMEMAKER
|BUEHL, TODD
|JANESVILLE
|WI
|ABC SUPPLY
|BUILDING BRIDGES PAC
|ATHENS
|GA
|BUSH, KATHLEEN M.
|PEWAUKEE
|WI
|RETIRED
|BUSH, MARK F.
|PEWAUKEE
|WI
|RETIRED
|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ASSOC POLITICAL FUND
|MCLEAN
|VA
|CARR, BRIAN
|PALM BEACH
|FL
|BRIAN CARR
|CHARTER COMMUNICATIONS INC. PAC
|STAMFORD
|CT
|CITIGROUP INC. PAC – FEDERAL (CITIGROUP PAC-FEDERAL)
|WASHINGTON
|DC
|CNH INDUSTRIAL EXCELLENCE IN GOVERNMENT FUND
|WASHINGTON
|DC
|COMCAST CORPORATION NBCUNIVERSAL PAC
|PHILADELPHIA
|PA
|COUNCIL OF INSURANCE AGENTS & BROKERS PAC
|WASHINGTON
|DC
|CULAC THE PAC OF CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION
|WASHINGTON
|DC
|CULLEN, CAROL
|JANESVILLE
|WI
|21ST CENTURY REALTY
|CULLEN, DAVID
|JANESVILLE
|WI
|J.P. CULLEN AND SONS
|CULLEN, MARK A.
|JANESVILLE
|WI
|JP CULLEN & SONS
|DARROW, RUSSELL
|WEST BEND
|WI
|RETIRED
|DELOITTE PAC
|WASHINGTON
|DC
|DERICK, AMY
|INVERNESS
|IL
|DERICK DERMATOLOGY LLC
|DERICK, MICHAEL
|INVERNESS
|IL
|DERICK DERMATOLOGY LLC
|DISCOVER FINANCIAL SERVICES PAC
|WASHINGTON
|DC
|DREWRY, CHRISTOPHER R.
|CHICAGO
|IL
|HATHAM & WATKINS LLP
|DUHAMEL, WILLIAM F.
|SAN FRANCISCO
|CA
|ROUTE ONE INVESTMENT COMPANY
|ERNST & YOUNG PAC
|WASHINGTON
|DC
|EWALD, THOMAS E.
|DELAFIELD
|WI
|EWALD AUTO DEALER
|EYE OF THE TIGER PAC
|SPRINGFIELD
|VA
|FAULKNER, JUDITH R.
|MOUNT HOREB
|WI
|EPIC
|FLEXPOINT MEDIA INC.
|NEW ALBANY
|OH
|FMR LLC PAC – FEDERAL (FIDELITY PAC)
|BOSTON
|MA
|FOREST COUNTY POTAWATOMI COMMUNITY
|CRANDON
|WI
|FOX, BRENT T.
|JANESVILLE
|WI
|HENDRICKS HOLDING COMPANY INC.
|GAGE, MARY B.
|WILLIAMS BAY
|WI
|RETIRED
|GILBERTSON, MICHAEL O.
|JANESVILLE
|WI
|GA ARCHITECTURE LLC
|GO PAC GO
|ATHENS
|GA
|HARRIS, R. JEFFREY
|BROOKFIELD
|WI
|RETIRED
|HAWKINS, JAMES W.
|JUPITER
|FL
|RETIRED
|HEGYI, AL
|SOUTHPORT
|VA
|FIRST FINANCIAL
|HENDRICKS, DIANE
|BELOIT
|WI
|HENDRICKS HOLDING COMPANY INC
|HENDRICKS, KIMBERLEE K.
|JANESVILLE
|WI
|RETIRED
|Independent Insurance Agents & Brokers of America PAC
|WASHINGTON
|DC
|INNOVATION PAC
|ALEXANDRIA
|VA
|INT’L UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 139
|PEWAUKEE
|WI
|INVESTMENT COMPANY INSTITUTE PAC (ICI PAC)
|WASHINGTON
|DC
|JENSEN, HOLLY K.
|MADISON
|WI
|RETIRED
|JENSEN, JAY S.
|MADISON
|WI
|CLASEN QUALITY CHOCOLATE
|JOHNSON, ANN
|JANESVILLE
|WI
|RETIRED
|JOHNSON, JIM L.
|JANESVILLE
|WI
|JOHNSON ACQUISITIONS
|JONES, PAUL
|MILWAUKEE
|WI
|HARLEY-DAVIDSON
|JPMORGAN CHASE & CO. FEDERAL PAC
|WASHINGTON
|DC
|KENNEDY, DIANE L.
|JANESVILLE
|WI
|RETIRED
|KENNEDY, KAREN
|JANESVILLE
|WI
|HOMEMAKER
|KENNEDY, STEPHEN M.
|JANESVILLE
|WI
|RETIRED
|KENNEDY, WILLIAM E.
|JANESVILLE
|WI
|RETIRED
|LEIPOLD, CRAIG
|RACINE
|WI
|MINNESOTA WILD HOCKEY
|LEIPOLD, HELEN
|RACINE
|WI
|JOHNSON OUTDOORS
|LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY – PAC
|BOSTON
|MA
|LYONS, PATRICK R.
|JANESVILLE
|WI
|JANESVILLE SAND & GRAVEL CO.
|MAJORITY COMMITTEE PAC
|BAKERSFIELD
|CA
|MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY PAC
|SPRINGFIELD
|MA
|MCKENNA, DIAMOND
|MILTON
|WI
|DIAMOND ASSETS
|MCKENNA, MIKE
|MILTON
|WI
|DIAMOND ASSETTS
|MINAHAN, DANIEL J.
|FOX POINT
|WI
|CONTINENTAL PROPERTIES CO. INC
|MINAHAN, SUSAN W.
|FOX POINT
|WI
|RETIRED
|MORGAN STANLEY PAC
|NEW YORK
|NY
|MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION PAC
|WASHINGTON
|DC
|MORTGAGE GUARANTY INSURANCE CORPORATION PAC
|MILWAUKEE
|WI
|MUTZ, GREGORY T.
|CHICAGO
|IL
|AMLI RESIDENTIAL
|NATIONAL ASSOC OF MUTUAL INSURANCE COMPANIES PAC
|INDIANAPOLIS
|IN
|National Association of Insurance & Financial Advisors PAC
|FALLS CHURCH
|VA
|NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS PAC (RPAC)
|CHICAGO
|IL
|NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC
|WASHINGTON
|DC
|NECAPAC
|WASHINGTON
|DC
|NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY PAC
|NEW YORK
|NY
|NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INDIVIDUAL PAC
|MILWAUKEE
|WI
|PEREZ, CATHERINE
|CHICAGO
|IL
|HOMEMAKER
|PEREZ, WILLIAM
|NAPLES
|FL
|RETIRED
|PINCHUK, LEE J.
|LAKE FOREST
|IL
|HOMEMAKER
|PINCHUK, NICHOLAS T.
|LAKE FOREST
|IL
|SNAP-ON INC.
|PPG INDUSTRIES INC PAC
|PITTSBURGH
|PA
|PRICEWATERHOUSECOOPERS PAC
|WASHINGTON
|DC
|PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY PAC
|DES MOINES
|IA
|PROSPERITY ACTION INC. PAC
|JANESVILLE
|WI
|PRUDENTIAL FINANCIAL INC. FEDERAL PAC
|NEWARK
|NJ
|RABINOWITZ, MICHAEL
|MIAMI BEACH
|FL
|MAXIM GROUP LLC
|REES-JONES, TREVOR D.
|DALLAS
|TX
|CHIEF OIL AND GAS
|REGIONS FINANCIAL CORPORATION PAC
|WASHINGTON
|DC
|REPUBLICAN GOVERNANCE GROUP TUESDAY GROUP PAC
|TAMPA
|FL
|ROBINSON, DAVID
|JANESVILLE
|WI
|RETIRED
|ROBINSON, REBECCA
|JANESVILLE
|WI
|RETIRED
|ROCK HOLDINGS INC. PAC
|LANSING
|MI
|ROWAN, CAROLYN
|GREENWICH
|CT
|CAROLYN ROWAN COLLECTION
|ROWAN, MARC J.
|GREENWICH
|CT
|APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
|ROWE, JOHN W.
|NAPLES
|FL
|RETIRED
|RYAN, PATRICK G.
|WINNETKA
|IL
|INCISENT TECHNOLOGIES
|RYAN, SHIRLEY ANN
|WINNETKA
|IL
|HOMEMAKER
|SAGUI, GARY
|PALM BEACH GARDENS
|FL
|RETIRED
|SCHLIFSKE, JOHN E.
|ELM GROVE
|WI
|NORTHWESTERN MUTUAL
|SCHLIFSKE, KIM C.
|ELM GROVE
|WI
|HOMEMAKER
|SCHLOEMER, ANDREA
|MENOMONEE FALLS
|WI
|RETIRED
|SCHLOEMER, JAMES H.
|MENOMONEE FALLS
|WI
|CONTINENTAL PROPERTIES COMPANY INC.
|SCHUH, KONYA D.
|JANESVILLE
|WI
|HENDRICKS COMMERCIAL PROPERTY
|SCHUH, MATTHEW
|JANESVILLE
|WI
|SCHUH PLUMBING CONTRACTORS
|SCHWARZMAN, CHRISTINE
|NEW YORK
|NY
|RETIRED
|SCHWARZMAN, STEPHEN
|NEW YORK
|NY
|BLACKSTONE
|SCRIVNER, DOUGLAS
|LOS ALTOS HILLS
|CA
|NOT EMPLOYED
|SENTRY INSURANCE A MUTUAL CO FEDERAL PAC
|STEVENS POINT
|WI
|SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY FEDERAL PAC
|MADISON
|WI
|STATE FARM FEDERAL PAC
|BLOOMINGTON
|IL
|STEIL VICTORY FUND
|JANESVILLE
|WI
|STEPHENSON, BETH
|ATLANTA
|GA
|RETIRED
|STEPHENSON, SCOTT
|ATLANTA
|GA
|VERISK ANALYTICS
|STORY, KENDRA
|JANESVILLE
|WI
|RETIRED
|STORY, MICHAEL W.
|JANESVILLE
|WI
|RETIRED
|SYNCHRONY FINANCIAL EMPLOYEES PAC (SYNCPAC)
|STAMFORD
|CT
|THE CAPITAL GROUP COMPANIES INC PAC
|LOS ANGELES
|CA
|THE CARLYLE GROUP INC. PAC (AKA CARLYLE PAC’)
|WASHINGTON
|DC
|THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS
|APPLETON
|WI
|TRANSAMERICA CORPORATION PAC
|WASHINGTON
|DC
|TRIGG, ADAM
|LARCHMONT
|NY
|RBC CAPITAL MARKETS
|TRIGG, ERIN
|LARCHMONT
|NY
|DORSEY & WHITNEY LLP
|TRUNZO, ANNE
|BROOKFIELD
|WI
|HOMEMAKER
|TRUNZO, ROBERT N.
|BROOKFIELD
|WI
|THE CUNA MUTUAL GROUP
|UBS AMERICAS INC. PAC (UBS PAC)
|STAMFORD
|CT
|UIHLEIN, DAVID V.
|MILWAUKEE
|WI
|RETIRED
|UPSPAC
|ATLANTA
|GA
|WALL, TERRENCE R.
|MIDDLETON
|WI
|T. WALL ENTERPRISES
|WEHRLE, H B. III
|CHARLESTON
|WV
|RETIRED
|Wells Fargo & Co Employees Good Government Federal Fund II
|MINNEAPOLIS
|MN
|WENDT, GREG
|SAN FRANCISCO
|CA
|CAPITAL GROUP
|WILEY, LAWRENCE
|MADISON
|WI
|EPIC
|YOUNG, FRED M.
|RACINE
|WI
|RETIRED
|YOUNG, SANDRA
|RACINE
|WI
|HOMEMAKER
The Badger Project is a nonpartisan, citizen-supported journalism nonprofit in Wisconsin.
This article first appeared on The Badger Project and is republished here under a Creative Commons license.
Elections
The Racine County Eye and Kenosha Lens are committed to providing you with accurate, timely election information. We are your source for local news that serves our diverse communities. Subscribe today to stay up-to-date with the latest election coverage and other local news.
Follow us on Facebook: Racine County Eye or Kenosha Lens, and Twitter to make sure you get the latest news.
You must log in to post a comment.