Wisconsin (RCE Noticias) – El senador Van Wanggaard, republicano de Racine, presentó el miércoles el PACT de Seguridad Pública, un paquete de ocho proyectos de ley destinados a la aplicación de la ley y la reforma de la justicia penal.

Wanggaard, oficial de policía retirado de Racine, dijo que trabajará para obtener apoyo para el paquete legislativo de ambos lados del pasillo para la sesión de la Legislatura de Wisconsin en 2021. Sin embargo, la mitad de sus propuestas modificarían los proyectos de ley en un paquete legislativo de reforma policial anunciado en junio por el gobernador Tony Evers y el vicegobernador Mandela Barnes. El gobernador, a principios de esta semana, convocó a la Legislatura a una sesión especial para abordar su paquete de seis proyectos de ley a partir del próximo lunes (31 de agosto).

“La inmensa mayoría de los agentes de la ley hacen un trabajo sobresaliente. Es importante recordar eso,” dijo Wanggaard en un comunicado de prensa. “Eso no significa que no se pueda mejorar la vigilancia. La ruptura de la confianza no se produjo de la noche a la mañana en algunas comunidades y no se solucionará de la noche a la mañana. Al aumentar la responsabilidad, la transparencia y la participación de la comunidad, más personas podrán ver que una buena vigilancia policial de calidad es lo mejor para cada comunidad.”

Wanggaard dijo que el PACT de Seguridad Pública “se ha desarrollado durante meses y, en algunos casos, años, con conversaciones con las fuerzas del orden, defensores de las víctimas, expertos nacionales y funcionarios electos republicanos y demócratas, incluidos el gobernador Evers y el fiscal general Josh Kaul.”

Las discusiones sobre la reforma de la justicia penal en Wisconsin se aceleraron esta primavera después de las muertes involucradas por oficiales de ciudadanos negros George Floyd en Minneapolis y Breonna Taylor en Louisville. El gobernador Evers y el vicegobernador Barnes emitieron su paquete legislativo el 19 de junio después de varias semanas de protestas en todo el estado por la injusticia racial. El gobernador convocó a la Legislatura a sesión a raíz del tiroteo del domingo involucrado por oficiales contra otro ciudadano negro, Jacob Blake de Kenosha. Ese incidente ha provocado al menos tres días de protestas y disturbios civiles.

En su declaración, Wanggaard, cuyo distrito incluye gran parte de los condados de Racine y Kenosha, insistió en que el momento de la publicación de su paquete legislativo y los eventos recientes en Kenosha es “pura coincidencia.”

“Yo no, y nadie más debería, ver esto como una ‘competencia’ con los proyectos de ley de la sesión especial,” dijo Wanggaard. “He estado desarrollando estos proyectos de ley durante meses y, en algunos casos, años, y obtuve el último borrador final después de ocho revisiones ayer (martes). El PACT no debe considerarse un paquete de proyectos de ley republicano. Reuní el PACT con aportes de muchos partidos, incluidos republicanos y demócratas, con el objetivo de mejorar el servicio policial y su interacción con la comunidad.”

La senadora Alberta Darling, republicana por River Hills, es copatrocinadora de los ocho proyectos de ley del PACT. La representante Janel Brandtjen, republicana por Menomonee Falls, es copatrocinadora de un proyecto de ley que trata sobre la composición de las comisiones de bomberos y policía.

El paquete de legislación del PACT de seguridad pública consta de:

Un proyecto de ley (LRB 2694) que crea una Junta Asesora Independiente de Revisión del Uso de la Fuerza que investigaría y aprendería de ciertos incidentes de uso de la fuerza por parte de la policía.

Un proyecto de ley (LRB 6341) que exige la denuncia obligatoria del uso de la fuerza que proporciona protección a los denunciantes para los agentes que informan sobre incidentes de uso de la fuerza. (El proyecto de ley modifica la legislación propuesta en el paquete Evers).

Un proyecto de ley (LRB 6339) que aumenta la participación de la comunidad son las Comisiones de Policía y Bomberos existentes en Milwaukee y Madison.

Un proyecto de ley (LRB 6349) que crea un programa de subvenciones de $ 600,000 para que las ciudades establezcan Casas de Policía Orientada a la Comunidad (COP), siguiendo el modelo de un programa del área de Racine.

Un proyecto de ley (LRB 6346) que requiere que las agencias de aplicación de la ley tengan un enlace en sus sitios web que permita al público solicitar la política de uso de la fuerza de la agencia. (Este proyecto de ley modifica la legislación propuesta en el paquete Evers).

Un proyecto de ley (LRB 6350) que requiere que el Departamento de Justicia de Wisconsin publique un informe anual sobre los incidentes de uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. (Este proyecto de ley modifica la legislación propuesta en el paquete Evers).

Un proyecto de ley (LRB 6338) que prohíbe la capacitación de oficiales en el uso de presas de estrangulamiento. (Este proyecto de ley modifica la legislación propuesta en el paquete Evers).

Un proyecto de ley (LRB 6348) que requiere que los municipios de Wisconsin mantengan los presupuestos de las fuerzas del orden público o enfrentar la pérdida de ingresos compartidos estatales.

Los borradores del proyecto de ley se pueden encontrar en el sitio web de Wangaard: www.senatorwanggaard.com