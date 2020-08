The following individuals have earned the honor of being included on the Gateway Technical College Dean’s List for the Spring 2020 semester. This award is reserved for those students who completed at least 6 hours of postsecondary course work – not including development/remedial credits – and achieved a grade point average of 3.75 or higher. Dean’s list calculations are based on courses that have finished (been graded) by the end of the traditional semester.

This distinction recognizes the determination, dedication, and effort necessary to attain this level of academic success. All hometowns are from Wisconsin unless otherwise listed.

Caledonia

Evan Bjorge, Cole Bjorge, Carrianna Hill, Jenna Kortendick

Elmwood Park

Lisa Matsen

Mount Pleasant

Brenda Abernethy, Cheyanna Blunt, Savannah Bowen, Jill Buljubasic, Caela Carter, Hope Cody, Brenda Danculovich, Emily Davis, Nathaniel Dehahn, Matthew Dettmann, Calvin Dieck, Gregory Duchac, Emma Eisch, Salvador Escobedo, Samuel Fucile, Rosary Greco, Jennifer Greeley, Luis Guereca, Emily Henkel, Brett Heuer, Tammy Hoffman, Danielle Johansen, Bradley Johnson, Jessica Lambin, Sara Leonard, John Lloyd, Jennifer McGuire, Theresa Michaelis, Conner Miller, Matthew Mordja, Vanessa Moreno, Samantha Olson, Megan Ottelien, Jalissa Parker, Anuja Patil, Amber Perez, Jacob Petersen,

Nathan Pritikin, Robert Reed, Idalis Reynoso, Kellen Riddle, Nicolas Rios, Gracie Schiesl, Genevieve Schrader, Colleen Scruggs, Hallie Senzig, Chase Slater, Zackary Slovacek, Erin Soldner, Jennifer Staton, Frances Stumpf, Tarin Steinmetz, Ty Stetler, Herminia Suarez, Patricia Turkowski, Robert Urban, Emma Widmar

Racine

Lauren Abraham, Miranda Adams, Nouralhuda Alfoqha, Eric Allen, Naomi Alonzo, Sofia Alvarez, Sarah Amason, Daniel Angeles, Jose Arizmendi, Alejandra Arroyo, Sandy Barron, Jesus Becerra, William Berger, Kari Bibb, Abigail Bobinski, Samantha Bracker, Jaime Brandon-Singstock, Jesus Cabrera, Jayden Cainion, Cristobal Calzada Aguilar, Keshia Canady, Matthew Carlson, Veronica Carr, Shimeka Carter, Erin Cassity, Alexander Chase, Elaine Chavez, Isaiah Chavez, Brooke Clark, Susan Claybrook, Connor Close, Amanda Cole, Katherine Cosey, Jesus Cruz, Alexi Cruz, Ebony Cunningham, Joshua Cunningham, Sara Dacquisto, Karysa Dament, Alicia Davis, Amber Davis, Amanda Deems, Kaitlyn Derango, Chad Devito, Chinetta Donaldson, Selena Donoso, Karen Draper, Alexandra Dudley, Kris Duffy, Sherana Edwards, Kadian Edwards, Emily Engevold, Jamie Ervin, Amid Escobar, Leonides Espadas, Julie Fahey, Kaitlyn Faust, Joseph Felle, Kristin Frazier, Lucas Friedenreich, Kevin Gabbey, Kaitelynn Gails, Amanda Gain, Tamara Gamble, Nallely Garcia, Katelynn Garcia, Juliana Garcia-Malacara, Natasha` Gatti, Quentin Geiger, Amy Georgi, Devon Geyer, Anita Godina, Brittany Goertz, Benjamin Gomez, Valerie

Gonzalez, Emily Gordon, Cory Gulan, Benjamin Harcus, Regina Harders, Sarah Hargraves, Tavariona Harris, Amber Heieren, Candy Hernandez, Karina Hernandez, Scott Hetchler, Marissa Hickey, Glorious Hicks, Melissa Hillery, De’jah Holliman, Laura Hufen, Matthew Irizarry, Monserrat Jackson, Thomas

Jensen, Katherine Johnson, Jeanine Kaestner, Isabella Kalashian, Nicholas Kamakian, Andrew Karasek, Andrew Kennow, Sarah Klingelhofer, Andrea Koechell, Courtney Krekling, Kelly Krencisz, Anthony Krupp, Jilayne Kuznicki, Schnell Lagrone, Kelly Lamb, Jackie Lasko, Anita Law, Michelle Laycock, Samantha Legath, Brett Lichter, Kristina Litrenta, Stacy Little Van Oost, Tina Lucas, Raul Luis Antonio, Christina Lynch, David Maack, Matthew Malacara, Allison Manka, Natashia Marohl, Ana Martinez, Amelia Martinez, Brittany Marweg, Marco Mathews, Nolan McCray, Amy McGee, Christina McLane, Ericka Merino Cabrera, Nicole Miller, Joseph Miller, Angela Minev, Gianna Molinaro, Ignacio Morales, Amanda Moran, Sydney Moriarity, Katherine Mueller, Johnathan Mullins, Anthony Munoz, Ashtin Navarro, Thomas Nelsen, Kimberly Nelson, Emily Newman, Justin Nguyen, Gregory Nielsen, Ryan Niesen, Jamie Nowak, Cameron Olle, Jennifer Olsen, Michael Oneil, Maria Orozco, Catalina Ortega, Carlos Ortiz, Rebecca Osborne, Nathan Otwaska, Kim Palmer, Monique Partipilo, Brandon Patrick, Eric Pearce, Kristianna Pedersen, Julie Pelky, Juanita Perez, Amy Perez, Kayla Peterson, Luis Pineda, Ariela Pinedo, Russell Preston, Andrew Punak, Anita Radomski, Tayler Ready, Stacy Reber, Cody Reynolds, Carolina Reynoso, Jonathan Riley, Emily Rindt, Manuel Rivera, Katherine Roberson, Jesus Rodriguez, Anthony Roman, Craig Ross, Ashley Rubenstein, Analysa Saenz, Jazmin Salazar, Alec Schall, Delia Schroder, Deborah Schwenk, Yamira Shaw, Brionna Shaw, Adam Sheppard, Sarabina Simmons, Blake Sims, Kristie Slaasted, Aaliyah Smelley, Nathan Smith, Silvia Sorenson, Jennifer Sosa, Alexis Soto Romero, Mauricio Spain, Sunny Spears, Christina Starr-Mesko, Justin Surber, Alexis Talbert, Gretchen Talsma, Ana Torres, Amanda Turner, Blake Urban, Marko Urosevic, Rosa Valladares, Jacob VanBree, Doreliz Vega, Lawrence Vertz, Amanda Vieau, Emilee Viera, Kimberly Vukovic, Rochelle Wampole, Christopher Ware, Carmen Wendorf, Catlaina West, Crystobel White, Delores Williams, Shelrie Wilson, Cody Wilson, Michaela Wilson, Brandon Wissmar, Julia Woelfel, Robert Wood, Samantha Wright, Pang Xiong, Hunter Zanis, Jessica Zapp, Tyler Zemke, Timothy Zoellner, Claribel Zuniga

Sturtevant

Anthony Aviles, Miguel Delrio, Auden Erickson, Derrick Fletcher, Marisa Garcia, Autumn Gately, Nicole Habel, Collin Hubbard, Melanie Mata, Tyler Matson, Anthony Matter, Sarah Mueller, Cameron Murray, Chimere Riley-Garrett, Nantu Roy, Alazea Tamez, Madison Young

Union Grove

Nicholas Brueggeman, Amanda Cassity, Caleb Deschler, Skye Edwards, Cassandra Estrada, Eugene Faust, Elizabeth Henderson, Michael Hribar, Leigha Kelly, Matthew Kristiansen, Lucas Martin, Roger Myers, Victoria Olson, Chance Rosenstock, Ethan Rymenams, Joseph Schuette, Stephanie Sima, Leah St. Martin, Rachel Zarzecki

Waterford

Jacob Allender, Savanna Barrios, Courtney Bowen, Nathan Czajka, Tyler Dvorak, James Ermer, Katrina Fonseca, Aaron Larsen, Kristy Loesch, Owen MacKey, Ryan Michalik, Daniel Purtell, Jessica Risch, Michael Saggio, Ethan Schaefer, Michael Strange, Sydney Wiroll

Wind Lake

Kacie Hoppe

Wind Point

Khristian O’Brien