The following individuals have earned the honor of being included on the Gateway Technical College Dean’s List for the Summer 2020 semester. This award is reserved for those students who completed at least 6 hours of post-secondary course work – not including development/remedial credits – and achieved a grade point average of 3.75 or higher. Dean’s list calculations are based on courses that have finished (been graded) by the end of the traditional semester.

This distinction recognizes the determination, dedication and effort necessary to attain this level of academic success. All hometowns are from Wisconsin unless otherwise listed.

Antioch

Riley Rush

Bristol

Rachel Crocher, Eric Lehmann

Burlington

Korin Bourdo, Olivia Carole, Rebecca Daniels, Michael Fliess, Sara Floyd, Karen Garcia, Cathryne Hammerstad, Isaac Hannula, Al Henderson, Trisha Kniep, Billy Langdon,

Kelly Lee, Alex Lois, Amanda Maldonado, Jordan Miller, Leah Prailes, Ashlyn Wright

Caledonia

Jenna Kortendick, Anastasia Steinmetz, Dalton Webb

Cary, Ind.

Aaron Miller

Chippewa Falls

Chelsea Vizer

Clinton

Alexander Newman

Darien

Kiana Schneider, Brett Smith

Delavan

Ronin Green-Knight, Rhonda Malsch, Sascha Schulten

East Troy

Carmen Clark, Kora Gaspervich, Joseph Piccolo

Edgerton

Matthew Richardt

Elkhorn

Marissa Almanza, Linnea Baas, Jade Brustad, Heather Bump, Jeffrey Cudworth, Sara Dionne, Bobbi Eisenbeis, Aryah Esquibel, Tiffany Fonseca, Jaclyn Griesel-Gatton,

Sarah Haacker, Amanda James, Oliver Kohn, Katherine Kuhtz, Matthew Locher, Nelson Ray, Richard Reutell, Ashley Richmond, Danielle Robins, Elizabeth Steinke, Thomas Switzer, Andrew White

Fox Point

Arne Nyeck Nyeck

Franklin

Terrance Magwitz

Franksville

Shianne Dombrowski, Molly Gerschwiler, Nicole Kurhajec, Jaime Rightmire, John Zapata

Genoa City

Amy Blum, Roxane Faulkner, Katherine Kravontka, Kelsey Laas, Lexy Navas, Traci Novick, Nicholas Wells, Kelly Wilberschied

Janesville

Samantha Carver

Kaneohe, Hawaii

Chelsea Wolfe

Kansasville

Benjamin Joseph, Jessi McNamara

Kenosha

Paris Alterson, Yessenia Alvarez, Elissa Angelini, Oyuky Arriaga, Anna Balli, Reece Bauer, Cristina Berrio, Katelyn Bowman, Brittany Brown, Montana Bunner, Ashley Burns, Philipp Butnik, Avelina Cabais, Lena Carrubba, Lissette Casas, Alexander Casey, Yuri Castaneda, Anna Cole, Camryn Cole, Tara Colford, Alejandro Contreras, James Cozzie, Devin Crawford, Karen Cruz, Gregory Czarny, Janet Delvale, Michael Deprinzio, Mariah Ebener, Elizabeth Ecklor, Philip Eclarinal, Danielle Ellis, Ahjuarae Ervin, Audrey Feliciano, Roxana Flores, Nialah Franklin, Michelle Frost, Crystal Fusco, Nicholas Gallion, Nicole Garcia, Celina Garcia, Genevieve Gerou, James Gonzalez, Dawn Gorecki, Scott Griffin, Amy Griggs, Evan Guttormsen, Nichole Hassler, Samuel Heiring, Angela Hernandez, Sara Huebscher, Abigail Islas, Lamica Jenkins, Marcus Johnson, Trevor Karasek, Brian Karls, Constance Keller, Kelly Kelly, Luisa Kissee, Shelley Kopczynski, Heather Krome, William Lamb, Jena Launderville, Huyen Le, Jared Leoris, Rebekah Lofton, Kaitlyn Lupia, Ofelia Luvianos, Joanie Marks, Krystal Martin, Abbegail Maurer, Tiffany Mayo, Andrea Mickelson, Yaricssa Miranda, Jayson Monroe, Maggie Mosley, Sanaa Museitif, Kathryn Mustell-Watkins, Josephine Ngeh, Allison Nickel, Christopher Niemi, Sabrina Northern, Patrick O’Brien, Cristina Oglesby, Janelle Olivares, Gabriel Orbe-Esquivel, Ricardo Ortiz, Haley Oscar, Kalana Parmentier, Shannon Pickos, Brittany Piel, James Pitman, Jonathan Potenberg, Courtney Prater, Victor Prieto, Martin Prostko, Halina Quezada, Amber Quilling, Melissa Ramirez, Terra Ramos, Jessi Randall, Marlene Retana, Renee Richling, Felisa Rodriguez, Yissel Rodriguez, Gabriella Sanfelipe, Leila Santana, Michael Sauceda, Ashley Schenk, Bryanna Schlenker, Madelyn Schwartz, Melissa Shewmake, Kylie Smith, Eugene Stadler, Jake Stanek, Carrie Swafford, Ariel Taylor, Zaydi Tejada, Bryan Thusius, Stephanie Treffer, Elijah Tucker, Jeffrey Turek, Ethan Van Pamel, Lizabette VanDerVelde, Jessica Vargas, Cody Vargas, Belkys Villa, Andrew Walczak, Jerome Wallace, Katherine Wardlow, Kendra Wartzenluft, Natalie Washko, Da’janay Young

La Crosse

Elizabeth Loberg

Lake Geneva

Jesus Aranda, Daniel Barajas, Danielle Carper, Helen Cherry, Breanna Clark, Dawson Cobler, Evelyn Cordova, Travis Crews, Alexander Eilenfeld, Amanda Eilenfeld, Susan Enerson, Kayla Ferrari, Jamie Johnson, May Manriquez, Kelly McDermott, Jillian Pagor, Kayla Pinnt, Julie Sheldon, Melody Warner

Lindenhurst, Ill.

Bridgette Mosher

McFarland

Julia Schroder

Milwaukee

Heather Hiland, Robert Jimenez, Kirsten Werner

Mint Hill, N.C.

Lindsey Varner

Mount Pleasant

Kaitlin Arendt, Ryan Balchitis, Janay Barry, Andrea Bengston, Caela Carter, Matthew Dettmann, Maira Espino, Dave Fitzgerald, Danielle Johansen, Bradley Johnson, Roxanne Karbowski, Conner Miller, Vanessa Moreno, Samantha Olson, Jacob Petersen, Matthew Polkky, Robert Reed, Zachary Schmaling, Genevieve Schrader, Colleen Scruggs

Mukwonago

Mary Grace North

New Berlin

Sarah Reinhardtsen

Oak Creek

Alexandria Baskerville, Mercedez Perez

Pell Lake

Gladys Mungo

Peru

Annamarie Burch

Pleasant Prairie

Anastasija Asanin, Melissa Coello, Ethan Johnson, Melissa Lindahl, Linda Loor, Brittany Lumley, Benjamin Ruhle, Hiroko States, Michael Weinmann, Maria Zambo

Powers Lake

Allison Bistry

Racine

Nouralhuda Alfoqha, Daniel Angeles, Soledad Aquino, Kiefer Aukland, Randy Beaver, Jesus Becerra, Giselle Becerra, William Berger, Kari Bibb, Jelsyeliz Bonet Santiago, Jaime Brandon-Singstock, Keshia Canady, Konley Cannalte, Susan Claybrook, Alexis Collova, Nicholas Conliss, Justin Contreras, Jennifer Cook, Joel Crespo, Shinda Crowell, Alexi Cruz, Sara Dacquisto, Mason Dahlberg, Karysa Dament, Marshawn Daniels, Allyson Davis, Miguel Delrio, Chad Devito, Selena Donoso, Danielle Doonan, Michaela Fairbanks, Stephanie Faz, Joseph Felle, Dennis Flynn, Michelle Fugett, Talia Gloeckler, Brittany Goertz, Kathleen Goetschel, Monica Gonzales, Valerie Gonzalez, Christina Greathouse, Paige Haney, Tavariona Harris, Marissa Hickey, Melissa Hillery, Devin Hirschfeld, De’zhane James, Kisha Johnson, Jenny Johnston, Rashia Jones, Kendra Joubert, Shania Kowalski, Michelle Laycock, Danielle Lee, Machelle Lexa, David Maack, Guillermo Maldonado, Natashia Marohl, Laurie Martinez, Jana Martino, Christina McLane, Alec Mesa, Jasmine Min, Carmen Mueller, Anjali Murad, Hailey Murry, Daveion Nicholson, Jamie Nowak, Desirae Olesen, Jennifer Olsen, Carl Orta, Catalina Ortega, Victoria Ortiz, Anessa Ortiz, Erin Painter, Frank Patino, Juanita Perez, Ariela Pinedo, Tayler Ready, Jonathan Riley, Emily Rindt, Lexus Ritter, Isabel Rivera, Anthony Roman, Craig Ross, Ashley Rubenstein, Michael Russo, Delia Schroder, Alexis Soto Romero, Ana Torres, Doreliz Vega, Amanda Vieau, David Ward, Heather Wellnitz, Delores Williams, Cody Wilson, Ashley Windsor, Pang Xiong, Carlos Zamora

Rockton, Ill.

David Bennington

Salem

Heather Dorr, Christopher Inciardi, Charlene Niewerth, Jacob Pease

Sharon

Amanda Gonzalez, Samantha Haeberlin, Katie Nicholas

Stanley

Augusta Griffiths

Sturtevant

Brittney Brzezinski, Laura Clemens, Michael Ebersole, Collin Hubbard, Richard Paul, Guadalupe Torres

Trevor

Matthew Dolan, Daniel Kielsmeier Jr, Carrie Knipp-Cramer, Catherine Knott, Matthew Martz, William Moe, Madelyn Myra, Maria Regalado Vega, Ella Russell

Twin Lakes

Michelle Cartwright, Megan Chumbley, Istvan Kiss, Samantha Ryland, Aaron Wahlgren

Union Grove

Nathan Bailey, Stephanie Sima

Waterford

Nathan Czajka, Daniel Purtell, Michael Saggio

Waukegan, Ill.

Karla Infante

West Allis

Elizabeth Presley

Whitewater

Nicole Alt, Louis Fuh

Wind Lake

Jenna Balistreri, Emilie Davitz

Winthrop Harbor, Ill.

Gessica Dulaney

Zenda

Alexander Palmer

Zion Babatunde Agbajelola, Mayte Parra Mendoza

