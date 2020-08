RACINE, Wis. (RCE Noticias) – Los Servicios de Parques, Recreación y Culturales de la Ciudad de Racine (PRCS) están ofreciendo “Fall-In to Playgrounds,” un programa gratuito de enriquecimiento para niños de 7 a 14 años. El programa se llevará a cabo al aire libre de lunes a jueves, de 2:45 a 5:45 p.m., del 8 de septiembre al 22 de octubre de 2020 en las siguientes ubicaciones:

Centro Comunitario Cesar Chavez – 2221 Douglas Ave.

Centro Dr. John Bryant – 601 21st St.

Centro Comunitario de Humble Park – 2200 Blaine Ave.

Parque Hantschel – 5400 Byrd Ave.

Centro Comunitario Dr. King – 1134 Dr. Martin Luther King Jr. Dr.

Parque Solbraa – 3825 16th St.

“Fall-In to Playgrounds” es un programa gratuito orientado a un tema supervisado por dos líderes de estudiantes universitarios que reciben una amplia capacitación en servicio. Todos los sitios de recreo son diversos, seguros y ofrecen actividades grupales organizadas diseñadas para fomentar las habilidades del siglo XXI para toda la vida, como la creación de equipos y estrategia, la comunicación, la resolución creativa de problemas, la autoconciencia, la confianza en uno mismo y el liderazgo. No se requiere cuota para asistir y no es necesario registrarse.

En un esfuerzo por reducir la propagación del coronavirus y garantizar que el programa sea lo más seguro posible, PRCS continuará siguiendo todas las medidas de seguridad preventivas de COVID-19 desarrolladas bajo la guía del Departamento de Salud de la Ciudad de Racine y dentro de las pautas de ambos estados. y recomendaciones locales.

La información está disponible en cityofracine.org/ParksRec; enviando un correo electrónico a prcs@cityofracine.org; o llamando al (262) 636-9131.