Wisconsin (RCE Noticias) – El proceso de búsqueda de empleo no es divertido. Semanas o incluso meses de enviar solicitudes, entrevistar e intentar encontrar la opción adecuada pueden ser agotadores. Una vez que aterrice en la posición correcta, puede sentirse como un gran alivio. Con toda la emoción de recibir la oferta de trabajo y el estrés de negociar su salario, es posible que tenga que completar una cosa más antes de ser un empleado oficial de esta empresa. Muchos empleadores requieren que sus nuevos empleados pasen una prueba de detección de drogas antes de su primer día de trabajo. Esto puede poner nerviosas a algunas personas, incluso sin preocuparse por la muerte. Consulte esta guía sobre lo que necesita saber antes de su prueba de drogas para ayudar a calmar el estrés.

Por qué las empresas pueden requerir un examen de detección de drogas

Muchas empresas requieren que los nuevos empleados pasen una prueba de detección de drogas antes de su primer día de empleo oficial. Si los nuevos empleados no pasan la prueba, su oferta de empleo puede ser rescindida. Esto se debe a muchas razones. Muchas empresas creen que las personas que consumen sustancias ilícitas pueden no ser los trabajadores más atentos o productivos. Los trabajadores bajo la influencia también pueden representar una amenaza de responsabilidad para la empresa, especialmente si el trabajador está cerca o usa maquinaria grande como parte de sus funciones. Otras empresas hacen esto para poder brindar atención médica a sus trabajadores de manera más asequible. Muchas compañías de atención médica brindan descuentos y tarifas más bajas para la cobertura a las compañías que requieren exámenes de detección de drogas, ya que generalmente es más costoso asegurar a un consumidor de drogas que a alguien que no usa drogas.

Para que prueba

La mayoría de las pruebas de drogas administradas por el empleador analizarán entre 10 y 14 sustancias. Muchas de estas sustancias son legales con receta médica, y si tiene una receta para tomar alguno de estos medicamentos, puede ser beneficioso comunicárselo al técnico que administra su prueba. La mayoría de los exámenes de detección de drogas verifican el uso de estas sustancias enumeradas:

Anfetaminas

Barbitúricos

Benzodiacepinas

Cocaína

Éxtasis

K2

THC

Metadona

Metanfetaminas

Morfina

Opiáceos

Oxicodona

Fenciclidina

Propoxifeno

Si tiene alguna inquietud sobre lo que detectará la prueba, puede preguntarle a su empleador sobre sus procedimientos para obtener más información.

Qué esperar el día de la prueba de drogas

Cuando se presenta al lugar de la prueba el día de la prueba, es normal estar nervioso, incluso sin ninguna preocupación por pasar la prueba. Los exámenes de detección de drogas pueden parecer muy invasivos y la falta de privacidad hace que muchos se sientan incómodos. La mayoría de las pruebas de detección de drogas patrocinadas por el empleador se realizan mediante análisis de orina o de saliva. Para las pruebas de orina, simplemente tendrá que depositar la orina en una taza que le proporcionará el centro de pruebas. Para la prueba de saliva, un administrador de la prueba usará un hisopo de algodón para recolectar una muestra de saliva del interior de su mejilla. Cada prueba solo debe tomar uno o dos minutos para administrarse.