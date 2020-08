WISCONSIN (RCE Noticias) – Don Natzke, de 69 años, ha vivido casi toda su vida con discapacidad visual. Natzke anteriormente se desempeñó como director ejecutivo de la Oficina para Personas con Discapacidades del Condado de Milwaukee, donde promovió políticas gubernamentales accesibles para incluir a las personas con discapacidades.

Pero cuando se trataba de las elecciones del 7 de abril en Wisconsin, la única votación en persona celebrada en medio de la pandemia de ese mes, el residente de Shorewood, Wisconsin, se encontró con un obstáculo sorprendente, debido en parte a su discapacidad visual.

Natzke fue privado de sus derechos porque una cirugía reciente que limitaba su movilidad y el temor a exponerse al COVID-19 lo mantuvieron alejado del lugar de votación de su vecindario. Debido a su edad y condiciones de salud subyacentes, para Natzke, cumplir con la orden de Más Seguro en el Hogar de Wisconsin significaba no votar en persona.

A poll worker wearing protective gear assists a voter at Marshall High School in Milwaukee on April 7, 2020. Wisconsin faces multiple lawsuits from plaintiffs with disabilities seeking additional accommodation to make voting more accessible in the November election.

Durante una elección normal, Natzke usaba auriculares y una computadora para votar en el lugar de votación a menos de dos cuadras de su casa en los suburbios de Milwaukee. Y aunque la ley estatal permite que los votantes ciegos reciban una boleta en Braille, Natzke dijo que no se daba cuenta de que era una opción.

“Cuando entendí que el acceso al sitio de votación se me haría más difícil debido al virus y a mis preocupaciones de salud, solicité una boleta de voto ausente que me exigiría presentar una identificación con foto y una solicitud por escrito a mi secretario municipal,” dijo Natzke.

La boleta que recibió fue una boleta de voto ausente regular y no pudo leerla. El compañero de Natzke también tiene una discapacidad visual y no pudo ayudarlo con la tarea.

Sin desanimarse, Natzke utilizó un servicio que permite a una persona con discapacidad visual usar un teléfono celular para recibir orientación de un agente capacitado en una ubicación remota. Natzke tomaría una foto de la boleta y el agente lo guiaría para completarla.

“Tratar de hacer que ese proceso funcione para obtener precisión en términos de marcar una papeleta y poder completar todas las partes terminó siendo absolutamente impráctico,” recordó. “No había una buena manera de marcar directamente una boleta mediante ese proceso para poder lograrlo.”

Natzke sintió que se había quedado sin opciones.

“Al final, decidí que no había manera de que la gente ingresara a mi entorno, completara la boleta, la enviara y lograra que el proceso se cumpliera,” dijo. “Entonces, aunque soy un votante activo y voto con regularidad, no había lo que sentía que era una forma segura, accesible y razonable de abordar la presentación de la boleta.”

Natzke no fue el único votante privado de sus derechos por la primaria presidencial pandémica de Wisconsin, que vio cambios de última hora ordenados por la corte en las reglas electorales clave que dejaron a algunos votantes desconcertados, y a algunos votantes que no contaron.

Algunos votantes tenían miedo de ir a las urnas y muchos votaron en ausencia, según un informe de Wisconsin Election Protection y la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin, que recopiló información de 744 votantes. Pero a medida que un sistema electoral y postal abrumado luchaba por gestionar más de 1.2 millones de solicitudes de boletas en ausencia, muchas boletas nunca llegaron a los hogares de los votantes ni salieron de la oficina del secretario local.

“Escuchamos de personas que tienen ciertas discapacidades o afecciones médicas en las que simplemente no era seguro para ellos ir a las urnas el día de las elecciones, por lo que hicieron todo bien, para intentar votar, pero simplemente no pudieron porque el sistema les falló,” dijo Eileen Newcomer, coordinadora de educación electoral de la liga.

Otros votantes carecían de la tecnología o el conocimiento sobre cómo solicitar una boleta, hacer o enviar una copia de una identificación con foto o organizar de forma segura a un testigo para su boleta en ausencia, según el informe. Y 23,000 boletas en ausencia que fueron archivadas fueron rechazadas, muchas debido a errores cometidos por los votantes en ausencia por primera vez, encontraron Wisconsin Watch y APM Reports.

Esta vez, Wisconsin enfrenta cuatro demandas federales en curso que desafían las leyes electorales estatales, incluidas tres que alegan que el derecho al voto de las personas con discapacidades se redujo el 7 de abril.

Jeff Mandell es un abogado de Madison en una demanda presentada por Disability Rights Wisconsin y otros demandantes. Sus clientes buscan asegurarse de que todos los votantes con discapacidades reciban tecnología de asistencia si votan temprano en persona y un medio para que utilicen la tecnología de asistencia para votar desde casa antes de las elecciones de noviembre.

The voting line wraps around the block outside Riverside High School in Milwaukee during the presidential primary on April 7, 2020. Voters, including some with disabilities, say they were unable to cast a ballot in that election because of fear of the coronavirus.

“Estamos pidiendo a la corte que brinde un alivio a esas personas, para que puedan tener ayuda para votar sin correr riesgos COVID,” dijo Mandell.

Newcomer dijo que votar es la forma en que los líderes electos comparten el poder con los constituyentes, “y cuando las personas no pueden votar cuando se les priva de sus derechos, eso significa que no se les permite participar en el proceso de compartir el poder” que dirige nuestro país.

Natzke dijo que espera más liderazgo “ilustrado” en Wisconsin para ayudar a las personas con discapacidad a votar en noviembre. En este momento, considera que sus opciones son confiar en que su centro de votación local es seguro durante una pandemia violenta o comprometer su privacidad y salud al hacer que alguien ingrese a su casa para ayudarlo a completar y presenciar su boleta.

Las elecciones del 7 de abril, dijo, fueron una gran decepción.

“No contar mi voto,” dijo Natzke, “me preocupó gravemente.”

El editor gerente de Wisconsin Watch, Dee J. Hall, contribuyó a esta historia, que se informó en colaboración con la serie The Guardian’s The Fight to Vote. La organización sin fines de lucro Wisconsin Watch (wisconsinwatch.org) colabora con WPR, PBS Wisconsin, otros medios de comunicación y la Escuela de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Wisconsin-Madison. Todos los trabajos creados, publicados, publicados o difundidos por Wisconsin Watch no reflejan necesariamente los puntos de vista u opiniones de UW-Madison o cualquiera de sus afiliados.