Here are the UW-Parkside students from Racine County who have earned dean’s or provost’s list honors for Fall 2020. Dean’s list honors are awarded to students achieving a grade point average of 3.5 or above (on a 4.0 scale). Provost’s list honorees have achieved a grade point average of 3.8 or above.

Dean’s & Provost’s List

Alisson Anguiano Salas Racine Janet Arriaga Avila Racine Cassidy Askin Burlington Julia Atkins Racine Anna Baker Racine Savannah Barnes Racine Danny Bautista Racine Eve Bazzett Racine Gillian Benacka Mount Pleasant Branden Bogan Racine Travis Bonczkowski Racine Ashley Borgardt Mount Pleasant Meagan Borgardt Mount Pleasant Miranda Borglin Mount Pleasant Kylie Boruszewski Waterford Kara Breidenbach Burlington Amelia Brewer Racine Kristin Bucholz Racine Kelly Burke Racine Emily Burrows Union Grove Veronica Bursek-Krekling Racine Katherine Bydalek Racine Rachael Canda Racine Hannah Carls Mount Pleasant Rhea Chacon Racine Proxson Cheriyan Mount Pleasant Joshua Chernouski Racine Miah Childers Franksville Chynna Chung Racine Karlee Cisler Racine Katelynn Counts Racine Jacob Currah Kansasville Ashley Czubinski Racine Kailyn Daum Sturtevant Peri Dawson Racine Uriel Desantiago Racine Lexi Dessart Union Grove Theresa Dimler Mount Pleasant Brett Dobrowski Racine Ian Donovan Mount Pleasant Ryan Dresen Mount Pleasant Lindsey Eastabrooks Racine Hailey Ehlert Union Grove Emily Engevold Racine Haley Epple Franksville Allison Eschmann Racine Alice Feest Mount Pleasant Alix Fogarty Mount Pleasant Olivia Fox Racine Angelina Garcia Racine Lorenc Gasparov Racine Reilly Geary Racine Crystal Gerou Racine Kyle Gier Racine Jeremy Glodowski Sturtevant Nadia Goldstar Racine Jonathan Gonzalez Racine Faith Griffith Mount Pleasant Hannah Gross Racine Lola Groth Franksville Cayla Gutche Burlington Sabastion Halverson Sturtevant Alexander Hansen Racine Madison Hansen Racine Delilah Harris Racine Kathryn Haumersen Racine Thomas Hayden Racine Lisa Heaney Mount Pleasant Rylie Heller Racine Braiyan Herrera Racine Madeline Hintz Franksville Leah Huber Racine Wyatt Jackson Franksville Tanner Jacobs Mount Pleasant Taylor James Racine Amy Johnston Racine Adam Joncas Racine Seth Kachellek Racine Kacie Karczewski Waterford Sophia Karegeannes Franksville Jacob Karrer Burlington Jeremiah King Burlington Michael Knutson-Retzlaff Racine Matthew Krofta Racine Peter Kveton Racine Madisyn LaFave Racine Christiane Laskowski Racine Frank Lauerman Racine Joel Lechner Caledonia Abigail Lewis Mount Pleasant Mayra Leyva Racine Amanda Marcinkus Racine Gwendolyn Marema Racine Dawson Marshall Racine Thomas Marzette Racine Mia Matic Mount Pleasant Jared Mayrand Mount Pleasant Kyle Meltesen Mount Pleasant Mariah Mendez Racine Emily Mertins Racine Sarah Meyer Mount Pleasant Haroon Mian Mount Pleasant Joshua Miller Racine Fernanda Moncayo Racine Marilyn Monroy Mount Pleasant Brittney Murphy Racine Joseph Murphy Racine Nina Musurlian Racine Ivan Neave Racine Anna Novak Racine Rachel Olson Union Grove Damar Palomares Racine Lilianna Pankonin Union Grove Francisco Patino Racine Lindsey Paulin Racine Sarah Peck Racine Mya Peterson Franksville Olivia Piccione Waterford Marissa Piccolo Burlington Matthew Polzin Racine Michael Polzin Mount Pleasant Sara Popadic Racine Alexandria Rainey Mount Pleasant Ma. Mira Ramirez Racine Elizabeth Renguette Racine Andrew Reuter Waterford Estreya Ricchio Racine Jared Richter Sturtevant Daniel Rivas Racine Andrea Rodriguez Sturtevant Jacob Rodriguez Mount Pleasant Lorenzo Rodriquez Caledonia Jennifer Rossmann Mount Pleasant Summer Ruetz Racine Breona Rydholm Racine Rachel Sanchez Burlington Grace Scalzo Mount Pleasant Robert Schuler Racine Claire Schultz Mount Pleasant Cassidy Schwimmer Racine Liz Seeger Racine Paige Servi Racine Sophia Shields Mount Pleasant Joshua Sikorski Kansasville Simardeep Singh Racine Samuel Skott Union Grove Nathan Smith Mount Pleasant Julia Sollazo Franksville Clayton Sommers Burlington Emilija Stankovic Racine Jennifer Staton Mount Pleasant Desiree Stills Racine Stephanie Strange Racine Dylan Straube Racine Mallory Szymczak Caledonia Meghann Taggart Racine Ryan Totka Mount Pleasant Joy Trapp Racine Tyler Trapp Racine Anthony Ureda Racine Ryan Vandehey Waterford Grace Wampole Mount Pleasant Teresa Weiss Racine Courtney Wilson Racine Nicole Zeisler Racine Cameron Zigas Mount Pleasant

Dean’s List

Viktor Adalsteinsson Burlington Jenici Adrian Racine Garrett Allen Mount Pleasant Connor Alton Mount Pleasant Karley Anderson Racine Valerie Arizola Racine Julie Asher Mount Pleasant Thomas Asher Mount Pleasant Jenny Bauer Franksville Daniel Beas Racine Megane Beaupre Sturtevant Alexander Beiley Racine Samuel Beilgard Racine Benjamin Bell Racine Aiden Belongia Union Grove Kamyiah Blackmon Racine David Boerger Franksville Bradley Bomkamp Racine Anthony Bookout Racine Jeremiah Bose Sturtevant Austin Bower Mount Pleasant Anthony Broughton Union Grove Liam Nate Caniedo Racine Angela Carranza Racine Tristen Cassens Union Grove Juan Cervantes Mount Pleasant Brianna Chairez Deleon Racine Jaipreet Chana Racine Nicola Chernouski Racine Zacharia Christensen Racine Maxwell Cisewski Racine Destiny Cobbs Racine Melissa Coey Racine Marc Coyle Mount Pleasant Jennifer Cruz Racine Rheanna Demetriou Racine Christopher Estrada East Troy Adajha Farris Mount Pleasant Hailey Fee Racine Cindy Findley Racine Meghan Flynn Racine Eva Foster Mount Pleasant Gianna Fraley Mount Pleasant Dakota Fry Racine Sydney Galica Mount Pleasant Dylan Gegare Racine Angelina Gonzales Racine Makensie Grube Sturtevant Cesar Gutierrez Racine RyLee Hach Sturtevant Hannah Halkowski Waterford Hadii Hamdan Mount Pleasant Jewel Haney Sturtevant Jacob Hansen Franksville Amber Hensey Mount Pleasant Adler Herman Mount Pleasant Daniel Hetzel Racine Sarah Ison Racine Abigail Jensen Racine Colin Johnson Racine Miranda Johnson Racine Noah Johnson Racine Stephanie Johnson Racine Mara Johnston Racine Jonathan Jossart Racine April Karaszewski-Hood Racine Jenna Karczewski Waterford Michael Kavanagh Racine Courtney Kell Burlington Madison Keller Union Grove Alexis Kessler Racine Derek Kretschmer Burlington Cade Krieger Kansasville Layla Lawler Racine Nathan Lilla Mount Pleasant Tristan Lind Burlington Vanesa Lopez Racine Alexander Lovely Franksville Kamaria Maiola Racine Blaike Makutz Racine Deanna Maldonado Racine Maria Mandli-Velazquez Racine Karina Martinez Racine Jessica Martinez-Cruz Racine Natalie Martinez-Guzman Burlington Melissa Marting Racine Chloe Mattes Racine Kayla McNeal Sturtevant Ashlyn McQuitty Mount Pleasant Vincent Melendez Mount Pleasant Andrea Mercado Racine Aaron Michaels Racine Kurt Mlachnik Waterford Xenia Montgomery Caledonia Herlinda Morales Gregorio Mount Pleasant Muhammad Musa Racine Regne-Anisha Nash Racine Jenice Ngiraked Racine Shane Nichols Racine Madeline Niec Burlington Kyle Olson Racine Ismael Ortiz Racine Shane Ostrowski Racine Alyx Pedraza Racine Naomi Peters Racine Jordan Pier Mount Pleasant Alison Pinchard Mount Pleasant Aaron Poling Racine Joshua Powell Union Grove Bryanna Prochnow Racine Cassity Quadraccia Mount Pleasant Samantha Ramirez Caledonia Aysia-Christine Reese Racine Crystal Reynoso Racine Kiersten Reynoso Racine Jacqueline Rich Burlington Perla Rivera Racine Tristan Rouse Mount Pleasant Ruben Sanchez-Saldana Racine Hailey Schowalter Racine Alexis Schwartz Rochester Rosemary Schweitzer Racine Corrina Selbera Mount Pleasant Mazin Sherid Racine Nick Shilhavy Racine Margret Sienkiewicz Racine Ismael Sifuentes Villa Racine Samantha Slattery Franksville Heidi Smith Racine Michael Sosa Racine Elisebeth Sparks Burlington Debbie Stenzel Sturtevant Maya Stillman Racine Renee Stommel Racine Kaitlyn Suarez Racine John Svoren Racine Hannah Tangen Racine Christopher Thomack Sturtevant Nakiya Thompson Mount Pleasant Adrienne Upthagrove Waterford Sierra Varebrook Racine David Ward Racine Cassandra Wasniewski Racine Paityn Weber Burlington Hallie Wicknick Racine Jeannette Williams Racine Joseph Wodicka Racine Troy Wolfson Burlington Cynthia Wotapka Racine Kimberly Wyatt Racine Andrew Wyrowski Franksville Joseph Blaszcynski Racine Kimberly Kaye Racine